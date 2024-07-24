А кто работать будет? В Волгоградской области отказались от запрета на привлечение мигрантов





На фоне череды резонансных преступлений, совершаемых мигрантами, а также растущей напряжённости в обществе регионы России массово анонсируют дополнительные ограничения на применение труда иностранных рабочих. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие запреты с осени начнут действовать в Краснодарском крае и Томской области. Со вчерашнего дня ограничения вступили в силу в Челябинской области. На этом фоне в Волгоградском регионе пока решили воздержаться от заградительных мер.

В интересах местных жителей

Новые ограничения, вводимые субъектами РФ, закрывают для мигрантов целые отрасли экономики. Так, на Кубани с 22 сентября использовать иностранную рабочую силу можно будет только в строительстве. В Томской области запрет начнёт действовать с 1 сентября и также затронет практически все сферы экономической деятельности: производство продуктов питания и готовых блюд; розничная торговля; перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничный и ресторанный бизнес; сфера по подбору персонала; обеспечение безопасности; общее, среднее профессиональное и высшее образование; физкультура и спорт.

В Челябинской области ранее мигрантов уже было запрещено привлекать к работе, связанной с пассажирскими перевозками. Порядок касался как предприятий, задействованных в организации междугородних и муниципальных перевозок, так и операторов такси. Однако с 23 июля 2024 этот перечень был расширен ещё на 19 позиций, что практически полностью закрывает возможность официального использования труда мигрантов.

Один к десяти

В свою очередь, в Волгоградской области на рынке труда ситуация сложилась принципиально иная. По информации властей, трудовые мигранты не лишают работы жителей региона, а помогают местной экономике уталить кадровый голод в отраслях, где не хватает наших местных специалистов.

- Рынок труда сегодня характеризуется высоким спросом на работников практически во всех сферах экономической деятельности. Количество вакансий на предприятиях промышленной сферы, торговли, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения превышает численность лиц, которые находятся в поисках подходящей работы. Так, на 1 соискателя сегодня приходится 10 вакансий. Поэтому говорить о вытеснении местных специалистов не приходится, - рассказали ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости Волгоградской области.

При этом эксперты уверяют, что выгода работодателей при оформлении иностранных специалистов не столь существенна, как это принято считать.

- Стоимость труда иностранных работников нельзя назвать дешевой. Работодатель предлагает иностранным специалистам те же вакансии с тем же уровнем заработной платы, что и для любого другого работника. А зарплатные ожидания самих иностранных специалистов порой превышают предложения работодателей. Иностранные работники могут осуществлять трудовую деятельность на основании разрешительных документов, оформление которых тоже влечет определенные затраты. За осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранные работники ежемесячно уплачивают авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, сумма которого сопоставима с суммой налога на доходы физических лиц от средней заработной платы по региону, - добавили в облкомтруде.

На территории Волгоградской области мигранты в основном трудятся в сфере овощеводства с высокой долей ручного труда, удаленностью от населенных пунктов и работой в сложных климатических условиях. Как правило, фермеры привлекают на работу выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

Хрупкий баланс интересов

Чиновники уверяют, что привлечение мигрантов – вынужденная с экономической точки зрения мера. Однако приглашать в регион толпы иностранцев никто не собирается. В настоящее время на территории Волгоградской области уже действуют ограничения на применение труда мигрантов, установленных правительством России.

Так, в 2024 году запрещено привлекать мигрантов для работы на предприятиях, связанных с торговлей в нестационарных объектах, на рынках, а также реализацией аптечной продукции. Не более 15% - 25% от штата мигранты могут занимать в организациях, занимающихся торговлей табачными изделиями, алкогольными напитками, сухопутными перевозками пассажиров и транспортировкой грузов, а также деятельностью в области спорта.

От 50-70% должностей мигранты могут получить в компаниях, занимающихся торговлей строительными материалами и полимерами, выращиванием овощей, лесоводством и лесозаготовкой, обработкой и перевозкой древесины, управлением недвижимым имуществом, обслуживанием зданий и территорий.

Наиболее высокая планка вовлечённости труда иностранных рабочих установлена в сфере строительства. Здесь мигранты могут занимать не более 80% от штата работников.

Однако, как показывает практика, далеко не всегда существующие ограничения позволяют эффективно защитить интересы коренного населения. Так, буквально несколько дней назад в редакцию ИА «Высота 102» обратился специалист, задействованный на одной из строек в Советском районе Волгограда. По информации мужчины, его бригада завершила самую тяжёлую работу по возведению основных этажных перекрытий и фасада, после чего руководство строительной организации поставило квалифицированных сотрудников перед фактом – в следующем месяце вы здесь не работаете. В результате была рассчитана целая бригада волгоградских строителей.

Рабочие уверяют, что это произошло из-за оптимизации расходов предприятия. Застройщик решил сэкономить на финальном этапе, воспользовавшись трудовым ресурсом из средней Азии.

Отметим, по информации комитета по труду и занятости Волгоградской области, власти стараются держать руку на пульсе и следить за хрупким балансом на региональном рынке труда. В случае необходимости администрация может в любой момент воспользоваться правом на введение жёстких заградительных мер по примеру соседних регионов.