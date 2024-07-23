Происшествия

В Котово 23 июля устранили порыв на канализационных сетях

Происшествия 23.07.2024 08:11
0
23.07.2024 08:11


В Котово Волгоградской области только под утро, сегодня, 23 июля, устранили порыв на канализационном коллекторе. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ Котово и Котовского района. Накануне утром в городе была ограничена подача воды по домам ул. Победа 30-2; ул. Лаврова, ул. Губкина, школа-интернат, школа №2, №1, дс№9,  Котовский промышленно-экономический техникум в связи с техническими работами по промывке канализации. 
Работы должны были закончиться 22 июля в 17-00 ч. Однако произошло непредвиденное – трубы прорвались. В итоге рабочим пришлось выкопать огромный котлован на  городской площади. Аварийные бригады работали всю ночь. Сегодня в 3-23 ч. власти отчитались о завершении работ и о начале заполнения ресурсом системы. 
К слову, на этот раз городские власти в режиме онлайн информировали горожан о ходе работ на коллекторе, публикуя на официальных каналах фото и видеоотчет. Ранее жители критиковали чиновников за отсутствие диалога с горожанами, которые продолжают испытывать проблемы с водой. 
Фото Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района/t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.07.2024 09:47
Происшествия 23.07.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 09:37
Происшествия 23.07.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 09:11
Происшествия 23.07.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 08:40
Происшествия 23.07.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 21:27
Происшествия 22.07.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 18:29
Происшествия 22.07.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 17:23
Происшествия 22.07.2024 17:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 15:55
Происшествия 22.07.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 15:30
Происшествия 22.07.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 13:47
Происшествия 22.07.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 12:31
Происшествия 22.07.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 11:27
Происшествия 22.07.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 11:14
Происшествия 22.07.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 10:51
Происшествия 22.07.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2024 10:49
Происшествия 22.07.2024 10:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:49
Денис Бояринцев похвалил «Ротор» за ничью с «Торпедо»Смотреть фотографии
09:47
На юге Волгограда эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за утечки газаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде 11-летняя девочка пострадала в столкновении трамвая с иномаркойСмотреть фотографии
09:35
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградскую область в ближайшие сутки зальет дождями и охладит до +10ºСмотреть фотографии
09:17
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотекеСмотреть фотографии
09:11
Волгоградцу грозит тюремный срок за порчу насосной станцииСмотреть фотографии
08:40
Названа причина пожара на Волжском абразивном заводеСмотреть фотографии
08:31
РПН отчитался об уровне радиации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
В Котово 23 июля устранили порыв на канализационных сетяхСмотреть фотографии
07:26
Пережили заморозки и град: как сюрпризы погоды отразились на цене арбузов и дынь в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:43
В Волгограде увековечат память героя спецоперации Александра ШутоваСмотреть фотографии
21:27
Скончался электрик после удара током на стройке обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде снесли самую большую остановку СТ «ЦПКиО»Смотреть фотографии
20:41
Спасибо, не огорчили! «Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:28
Домашний матч «Ротора» против «Торпедо» собрал более 19 тысяч болельщиковСмотреть фотографии
19:11
Волгоградец лишился премиального Lexus за неуплату алиментовСмотреть фотографии
18:29
Двухлетний мальчик выпал из окна в Калаче-на-Дону Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
Дожди остудят Волгоградскую область до +29 градусовСмотреть фотографии
17:27
На «Красном Октябре» отметили День металлургаСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом пойман горе-грабитель, погоревший на взломе банкоматаСмотреть фотографии
17:17
Все пять кандидатов в губернаторы подали документы на регистрацию в ИКВОСмотреть фотографии
16:34
С 8 августа центр Волгограда станет платным для парковки машинСмотреть фотографии
16:11
Ханна и шоу тALантов: в Тракторозаводском районе отметили День металлургаСмотреть фотографии
15:55
Сбившего насмерть 82-летнюю пенсионерку водителя-беглеца взяли под арест в КотовоСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде ждут аншлага на домашнем матче «Ротора» в Первой лигеСмотреть фотографии
15:30
Пьяная подруга не уследила: в Камышине полицейские нашли мать 3-летней девочкиСмотреть фотографии
14:50
На улице Землячки завершаются работы по реконструкции теплосетейСмотреть фотографии
13:47
В Волжском огнеборцы локализовали пожар на территории абразивного заводаСмотреть фотографии
13:42
Волгоградца за поджог соседки-дачницы будут судить за покушение на убийствоСмотреть фотографии
 