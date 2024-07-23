В Котово 23 июля устранили порыв на канализационных сетях

Происшествия 23.07.2024 08:11
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23.07.2024 08:11
В Котово Волгоградской области только под утро, сегодня, 23 июля, устранили порыв на канализационном коллекторе. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ Котово и Котовского района. Накануне утром в городе была ограничена подача воды по домам ул. Победа 30-2; ул. Лаврова, ул. Губкина, школа-интернат, школа №2, №1, дс№9, Котовский промышленно-экономический техникум в связи с техническими работами по промывке канализации.
Работы должны были закончиться 22 июля в 17-00 ч. Однако произошло непредвиденное – трубы прорвались. В итоге рабочим пришлось выкопать огромный котлован на городской площади. Аварийные бригады работали всю ночь. Сегодня в 3-23 ч. власти отчитались о завершении работ и о начале заполнения ресурсом системы.
К слову, на этот раз городские власти в режиме онлайн информировали горожан о ходе работ на коллекторе, публикуя на официальных каналах фото и видеоотчет. Ранее жители критиковали чиновников за отсутствие диалога с горожанами, которые продолжают испытывать проблемы с водой.
Фото Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района/t.me
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