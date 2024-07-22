



Перед судом в Волгограде предстанет 57-летний местный житель, который облил соседку бензином и поджег. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на убийство с особой жестокостью - ч.3 ст.30 п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения.

Как ранее сообщало информагентство, мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни облил свою 47-летнюю соседку горючей жидкостью, а затем поджег ее. Спасти жизнь пострадавшей удалось благодаря своевременной оказанной медицинской помощи. Волгоградка получила ожоги лица, шеи, туловища и верхних конечностей.

Вину в содеянном мужчина не признает. Ожидать суда обвиняемый будет под стражей.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области