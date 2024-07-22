Происшествия

Горят сэндвич-панели: МЧС опубликовало видео пожара на абразивном заводе в Волжском

Происшествия 22.07.2024 12:31
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22.07.2024 12:31


Появилось видео с места пожара на территории абразивного завода в Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в районе предприятия происходит тление сэндвич-панелей и отложений в вентиляционных каналах. 



На месте возгорания на данный момент работают пожарно-спасательные расчеты 1-го и 5-го отрядов МЧС. Сотрудники активно тушат задымления на территории завода. Погибших и пострадавших нет. 

Напомним, в тушении огня задействованы 65 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека, 17 единиц техники.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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