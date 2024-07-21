Общество

«Этого не может быть»: жители Волгоградской области обсуждают фото с червем из сифона

Общество 21.07.2024 18:06
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21.07.2024 18:06


Жители Ленинска Волгоградской области обсуждают фото с червем, который якобы обнаружился при разборе сифона в одном из домов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, автор поста предполагает, что он попасть в сифон вместе с водой.
Однако пользователи подвергли сомнению эту версию. Подозрения читателей вызвал в том числе слишком чистый сифон. Кто-то предположил, что, если это и правда, то червь мог проникнуть в  сифон из труб. А некоторые и вовсе заявили, что на фото – всего лишь безобидный дождевой червяк.
Глава Ленинского района Волгоградской области Андрей Денисов в беседе с корреспондентом V102.RU категорически заявил, что такого просто не может быть.
- В Ленинске – чистейшая вода. Два года назад у нас прошла капитальная реконструкция городского водопровода в рамках федерального проекта «Чистая вода». Уверен, что кто-то таким образом просто хочет привлечь подписчиков, например, - предположил он.
Между тем, напомним, ранее один из местных жителей  Горноводяновского сельского поселения Дубовского района также обнародовал фото с длинным червем, который якобы вылез из крана с питьевой водой. Затем в администрации Дубовского района заявили, что специалисты оперативно провели исследование воды и признали ее полностью годной к употреблению.
Фото ДТП и ЧП Волжский/t.me

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