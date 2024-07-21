Глава Ленинского района Волгоградской области Андрей Денисов в беседе с корреспондентом V102.RU категорически заявил, что такого просто не может быть.
- В Ленинске – чистейшая вода. Два года назад у нас прошла капитальная реконструкция городского водопровода в рамках федерального проекта «Чистая вода». Уверен, что кто-то таким образом просто хочет привлечь подписчиков, например, - предположил он.
Между тем, напомним, ранее один из местных жителей Горноводяновского сельского поселения Дубовского района также обнародовал фото с длинным червем, который якобы вылез из крана с питьевой водой. Затем в администрации Дубовского района заявили, что специалисты оперативно провели исследование воды и признали ее полностью годной к употреблению.
Фото ДТП и ЧП Волжский/t.me