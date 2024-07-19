



В Дубовском районе Волгоградской области разразился скандал, связанный с обнаружением в воде из-под крана многометрового червя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, на днях один из жителей села Горноводяновское налил в ванну питьевую воду, чтобы искупать ребенка. Однако с изумлением обнаружил, что из крана выполз длинный извивающийся червь. В Дубовском районе Волгоградской области разразился скандал, связанный с обнаружением в воде из-под крана многометрового червя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, на днях один из жителей села Горноводяновское налил в ванну питьевую воду, чтобы искупать ребенка. Однако с изумлением обнаружил, что из крана выполз длинный извивающийся червь.

Фото с неожиданным гостем из крана вызвало бурю возмущения у жителей Дубовского района. При этом некоторые жители утверждают, что такое происходит уже не первый раз. Фото с неожиданным гостем из крана вызвало бурю возмущения у жителей Дубовского района. При этом некоторые жители утверждают, что такое происходит уже не первый раз.

Между тем, накануне в администрации Дубовского района официально прокомментировали инцидент. Между тем, накануне в администрации Дубовского района официально прокомментировали инцидент.

- В СМИ распространилась информация о якобы обнаружении в воде, поступающей в село Горноводяное, опасных для жизни человека организмов. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды. По их результатам вода полностью безопасна и пригодна к употреблению, - говорится в заявлении чиновников. - В СМИ распространилась информация о якобы обнаружении в воде, поступающей в село Горноводяное, опасных для жизни человека организмов. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды. По их результатам вода полностью безопасна и пригодна к употреблению, - говорится в заявлении чиновников.

Однако комментарий администрации района вызвал новую волну возмущения. Жители с гневом обсуждают заявление чиновников. Однако комментарий администрации района вызвал новую волну возмущения. Жители с гневом обсуждают заявление чиновников.

- Как химик скажу, что одни только анализы воды делать и ждать результатов больше суток. Особенно на микробиологию, там вообще ждать 2-3 дня. Как же они успели то в течение дня приехать в Горноводяное, взять пробы воды и определить-то все так быстро, что все безопасно. Навряд ли в Дубовке есть лаборатория. Скорее в Волгограде определяют, - пишет один из пользователей.

- Самое ужасное, что это официально администрация пишет. Хотя бы сделали вид, что провели анализ, через пару дней что ль отписались, не парились так. Получается, что все замалчивает и покрывает. Хоть раз бы уже признали проблему и попробовали ее решить… - говорится в другом посте. - Самое ужасное, что это официально администрация пишет. Хотя бы сделали вид, что провели анализ, через пару дней что ль отписались, не парились так. Получается, что все замалчивает и покрывает. Хоть раз бы уже признали проблему и попробовали ее решить… - говорится в другом посте.

Фото Дубовский базар t.me