Общество 19.07.2024 08:14
0
19.07.2024 08:14
В Дубовском районе Волгоградской области разразился скандал, связанный с обнаружением в воде из-под крана многометрового червя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, на днях один из жителей села Горноводяновское налил в ванну питьевую воду, чтобы искупать ребенка. Однако с изумлением обнаружил, что из крана выполз длинный извивающийся червь.
Фото с неожиданным гостем из крана вызвало бурю возмущения у жителей Дубовского района. При этом некоторые жители утверждают, что такое происходит уже не первый раз.
Между тем, накануне в администрации Дубовского района официально прокомментировали инцидент.
- В СМИ распространилась информация о якобы обнаружении в воде, поступающей в село Горноводяное, опасных для жизни человека организмов. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды. По их результатам вода полностью безопасна и пригодна к употреблению, - говорится в заявлении чиновников.
Однако комментарий администрации района вызвал новую волну возмущения. Жители с гневом обсуждают заявление чиновников.
- Как химик скажу, что одни только анализы воды делать и ждать результатов больше суток. Особенно на микробиологию, там вообще ждать 2-3 дня. Как же они успели то в течение дня приехать в Горноводяное, взять пробы воды и определить-то все так быстро, что все безопасно. Навряд ли в Дубовке есть лаборатория. Скорее в Волгограде определяют, - пишет один из пользователей.
- Самое ужасное, что это официально администрация пишет. Хотя бы сделали вид, что провели анализ, через пару дней что ль отписались, не парились так. Получается, что все замалчивает и покрывает. Хоть раз бы уже признали проблему и попробовали ее решить… - говорится в другом посте.
Фото Дубовский базар t.me
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электрички19.07.2024 12:48
Общество 19.07.2024 12:48
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крыши19.07.2024 12:35
Общество 19.07.2024 12:35
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбой19.07.2024 12:25
Общество 19.07.2024 12:25
В Волгограде на 3 часа задержали курортный поезд19.07.2024 11:47
Общество 19.07.2024 11:47
Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОК19.07.2024 11:02
Общество 19.07.2024 11:02
В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюках19.07.2024 10:30
Общество 19.07.2024 10:30
Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в Волжском19.07.2024 10:18 Реклама
Общество 19.07.2024 10:18 Реклама
Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставки19.07.2024 10:01
Общество 19.07.2024 10:01
В поселке Горьковский Волгограда восстановили подачу воды19.07.2024 08:43
Общество 19.07.2024 08:43
Под Волгоградом главу района с обезвоженным городом ищут на конкурсе19.07.2024 08:26
Общество 19.07.2024 08:26
Волгограду пообещали два дня обильных дождей18.07.2024 21:59
Общество 18.07.2024 21:59
Облкомтруд объяснил, что ждет волгоградцев после реорганизации Центра занятости18.07.2024 21:26
Общество 18.07.2024 21:26
Строители случайно нарушили водоснабжение поселка в Волгограде18.07.2024 20:33
Общество 18.07.2024 20:33
Память фронтовика и почетного гражданина Максима Загорулько увековечат в Волгограде18.07.2024 19:13
Общество 18.07.2024 19:13
В Волгограде заменили первый километр линии СТ18.07.2024 18:01
Общество 18.07.2024 18:01