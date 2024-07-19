Общество

Под Волгоградом чиновники заверили жителей в безопасности червивой воды

Общество 19.07.2024 08:14
0
19.07.2024 08:14


В Дубовском районе Волгоградской области разразился скандал, связанный с обнаружением в воде из-под крана многометрового червя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, на днях один из жителей села Горноводяновское налил в ванну питьевую воду, чтобы искупать ребенка. Однако с изумлением обнаружил, что из крана выполз длинный извивающийся червь. 
Фото с неожиданным гостем из крана вызвало бурю возмущения у жителей Дубовского района. При этом некоторые жители утверждают, что такое происходит уже не первый раз.
Между тем, накануне в администрации Дубовского района официально прокомментировали инцидент. 
- В СМИ распространилась информация о якобы обнаружении в воде, поступающей в село Горноводяное, опасных для жизни человека организмов. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды. По их результатам вода полностью безопасна и пригодна к употреблению, - говорится в заявлении чиновников.
Однако комментарий администрации района вызвал новую волну возмущения. Жители с гневом обсуждают заявление чиновников. 
- Как химик скажу, что одни только анализы воды делать  и ждать результатов больше суток. Особенно на микробиологию, там вообще ждать 2-3 дня. Как же они успели то в течение дня приехать в Горноводяное, взять пробы воды и определить-то все так быстро, что все безопасно. Навряд ли в Дубовке есть лаборатория. Скорее в Волгограде определяют, - пишет один из пользователей.  
- Самое ужасное, что это официально администрация пишет. Хотя бы сделали вид, что провели анализ, через пару дней что ль отписались, не парились так. Получается, что все замалчивает и покрывает. Хоть раз бы уже признали проблему и попробовали ее решить… - говорится в другом посте. 
Фото Дубовский базар t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.07.2024 12:48
Общество 19.07.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:35
Общество 19.07.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:25
Общество 19.07.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 11:47
Общество 19.07.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 11:02
Общество 19.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 10:30
Общество 19.07.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 10:18 Реклама
Общество 19.07.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.07.2024 10:01
Общество 19.07.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 08:43
Общество 19.07.2024 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 08:26
Общество 19.07.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 21:59
Общество 18.07.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 21:26
Общество 18.07.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 20:33
Общество 18.07.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 19:13
Общество 18.07.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 18:01
Общество 18.07.2024 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электричкиСмотреть фотографии
12:35
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крышиСмотреть фотографии
12:25
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбойСмотреть фотографии
12:13
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на 3 часа задержали курортный поездСмотреть фотографии
11:39
Сотрудница ВТЗ победила в региональном конкурсе лучших наставниковСмотреть фотографии
11:02
Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОКСмотреть фотографии
10:58
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:30
В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюкахСмотреть фотографии
10:19
Болельщики и игроки «Ротора» обменялись подарками на открытой тренировкеСмотреть фотографии
10:18
Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в ВолжскомСмотреть фотографии
10:01
Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставкиСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионеркуСмотреть фотографии
08:43
В поселке Горьковский Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом главу района с обезвоженным городом ищут на конкурсеСмотреть фотографии
08:14
Под Волгоградом чиновники заверили жителей в безопасности червивой водыСмотреть фотографии
07:50
Чернокожих строителей и курьеров набирают в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:59
Волгограду пообещали два дня обильных дождейСмотреть фотографии
21:26
Облкомтруд объяснил, что ждет волгоградцев после реорганизации Центра занятостиСмотреть фотографии
21:03
Покусавшего сотрудников ГИБДД волгоградца оштрафовали на 10 тысячСмотреть фотографии
20:33
Строители случайно нарушили водоснабжение поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:11
Гандболистка «Динамо-Синары» покинула клуб из-за проблем со здоровьемСмотреть фотографии
19:50
В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малышСмотреть фотографии
19:13
Память фронтовика и почетного гражданина Максима Загорулько увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:55
Клиента закладчиков осудили в Волгограде на 15 лет за убийственный поджогСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде заменили первый километр линии СТСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метровСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу о взрыве на КНССмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом «Веста» снесла палатку с арбузами после ДТП с джипом: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Душившей дочь блогеру Ахметовой отказали в восстановлении родительских правСмотреть фотографии
 