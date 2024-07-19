Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электрички

Общество 19.07.2024 12:48
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19.07.2024 12:48
Болельщики, которые придут на матч «Ротора» и «Торпедо», после окончания игры смогут бесплатно добраться до дома. Как сообщили V102.RU в клубе, пригородные электропоезда запустят в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до Волжского.
Расписание бесплатных электричек:
№ 6339, сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:45 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:56 ч.
№6437/6438 сообщением Волгоград-1 – Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:40 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 21:23 ч.
На матч также можно добраться на электричках, но проезд будет платным.
От ст. Шпалопропитка (15:47) до о.п. Мамаев Курган (16:56)
От о.п. Южная (16:15) до о.п Мамаев Курган (17:38)
От о.п. Тракторная пасс. (17:14) до о.п Мамаев Курган (17:30).
Напомним, «Ротор» примет «Торпедо» в ближайший понедельник на «Волгоград Арене». Начало матча – в 18-00 ч.
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