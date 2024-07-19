В Волгограде на 3 часа задержали курортный поезд

Общество 19.07.2024 11:47
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19.07.2024 11:47
Сегодня, 19 июля, в 8:06 ч. на станции Волгоград-1 по техническим причинам был задержан пассажирский поезд №464 сообщением Челябинск – Имеретинский Курорт, маршрут которого проходит через волгоградский регион. Об этом сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге. В настоящее время пассажирский состав следует по маршруту с опозданием более 3 часов, пояснили в организации.
Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда.
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