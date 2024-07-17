Происшествия

На юге Волгограда смяло легковушку в массовом ДТП с зерновозом

Происшествия 17.07.2024 16:28
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17.07.2024 16:28


Сегодня, 17 июля, в Кировском районе Волгограда произошло массовое ДТП с участием зерновоза и легковых машин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, столкновение случилось на ул. Лазоревой, в районе остановки 8-я площадка.



Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, основные повреждения получили два легковых автомобиля. Из-за сильнейшего удара передняя часть одной из машин оказалась искорёжена до неузнаваемости.

Пострадавшие оказались заключены в деформированных транспортных средствах. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи.

Отметим, в настоящее время автомобильное движение по ул. Лазоревой в направлении из Кировского в Красноармейский район затруднено. Судя по информации сервиса «Яндекс Карты», пробка от места ДТП растянулась уже на 1,5 километра.

Информация о ДТП и пострадавших уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Волгоград №1 / t.me

Видео: Волгоград с огоньком / t.me

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