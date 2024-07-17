На юге Волгограда смяло легковушку в массовом ДТП с зерновозом





Сегодня, 17 июля, в Кировском районе Волгограда произошло массовое ДТП с участием зерновоза и легковых машин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, столкновение случилось на ул. Лазоревой, в районе остановки 8-я площадка.





Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, основные повреждения получили два легковых автомобиля. Из-за сильнейшего удара передняя часть одной из машин оказалась искорёжена до неузнаваемости.

Пострадавшие оказались заключены в деформированных транспортных средствах. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи.

Отметим, в настоящее время автомобильное движение по ул. Лазоревой в направлении из Кировского в Красноармейский район затруднено. Судя по информации сервиса «Яндекс Карты», пробка от места ДТП растянулась уже на 1,5 километра.

Информация о ДТП и пострадавших уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Волгоград №1 / t.me

Видео: Волгоград с огоньком / t.me