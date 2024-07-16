Расследования

Сделку по лишению волгоградца квартиры проверят по поручению Бастрыкина

Расследования 16.07.2024 11:04
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16.07.2024 11:04


Председатель СК России взял на контроль проверку по информации о нарушении прав жителя Волгограда. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, соответствующее поручение дано руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову. 
- В эфире федерального телеканала сообщалось, что в 2021 году на мужчину была возложена обязанность по погашению кредитных обязательств его умершей матери, исполнить которую в полном объеме он не смог. В связи с этим унаследованная им однокомнатная квартира была выставлена на аукцион, о чем мужчину своевременно не уведомили. Впоследствии жилое помещение приобрел по заниженной стоимости бывший сотрудник службы судебных приставов, - говорится в сообщении ведомства. 
Известно, что у умершей матери волгоградца оказался непогашенным кредит на сумму в 160 тысяч рублей. Мужчина внес часть платежей, однако однокомнатная квартира неожиданно оказалась проданной за 2,5 млн рублей, тогда как ее рыночная стоимость составляла около 4 млн. 
Фото СКР

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