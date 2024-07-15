В ГАИ рассказали подробности столкновения «Нивы» с грузовым поездом под Волгоградом





В ночь с 14 на 15 июля в Палласовском районе Волгоградской области произошло столкновение «Нивы» с грузовым поездом. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», легковушка пыталась проскочить перед приближающимся поездом, однако была снесена составом. По уточнённой информации правоохранительных органов, женщина, находившаяся за рулём автомобиля, не имела водительских прав и грубо нарушила правила дорожного движения.

- В 23:45 на 1182 км перегона «ст. Эльтон-разъезд Ингеловский» водитель, не имеющая права управления, управляя автомобилем «Нива», не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с грузовым поездом, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, благодаря профессиональным действиям сотрудников ПривЖД удалось избежать схода вагонов. В результате ДТП легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель «Нивы» от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков.

Фото из архива ИА «Высота 102»