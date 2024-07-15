Поезд столкнулся с легковушкой в Волгоградской области

Столкновение поезда с легковым автомобилем произошло ночью в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ПривЖД, водитель авто выехал на регулируемый переезд перед приближающимся составом.

ДТП произошло 14 июля в 23:09 вблизи станции Эльтон Приволжской железной дороги.

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, - рассказали в компании.

Движение пассажирских поездов это ДТП не нарушило. Схода подвижного состава не было.