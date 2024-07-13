МЧС: пожар у Мамаева кургана в Волгограде локализован

Почти три часа понадобилось пожарным расчетам, чтобы локализовать возгорание сухой травы вблизи Мамаева кургана в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU.
- Пожар локализован сотрудниками 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Волгоградской области на площади 1,5 га. Погибших пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сообщение о возгорании сухой растительности поступило оперативному дежурному в 14:04. Локализация объявлена в 16:50. В настоящее время проводится проливка тлеющих очагов.
Отметим, что трава горела на территории, которая примыкает к частному сектору поселка 2-й километр. Он расположен примерно в километре от Мамаева кургана.
Причины возгорания выясняются.
Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области