Происшествия

Очевидцы сняли на видео момент спасения ребенка из Волги в Волгограде

Происшествия 13.07.2024 10:43
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13.07.2024 10:43




Девочку-подростка, которую стало уносить течением, вытащили из Волги в районе Центральной набережной. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли момент спасения ребенка на видео. Это произошло 12 июля. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Каким образом девочка оказалась в воде – неизвестно. На помощь прохожих позвали ее друзья, которые находились на берегу.

Сообщается, что она выбилась из сил, ребенка стало уносить течением. Спасти подростка смог неизвестный мужчина, который дал девочке четкие указание, что ей делать, и вытащил ее на берег с помощью троса.

Напомним, что накануне региональное МЧС опубликовало трагическую статистику о гибели этим летом детей и взрослых на водоемах Волгоградской области. Сообщается, что в разных районах области утонули 12 человек, из которых четверо - дети.

Видео: Волгоград / t.me 

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