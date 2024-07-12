Четверо детей и восемь взрослых утонули в Волгоградской области





ГУ МЧС России по Волгоградской области 12 июля сообщило пугающую статистику по несчастным случаям на водоемах региона. Так, по данным ведомства, с начала текущего лета в разных районах области утонули 12 человек. Четверо из них – дети.

Основная причина гибели детей в водоемах, уточняют в ГУ МЧС, – отсутствие присмотра взрослых.

По сведениям регионального управления, в Быковском районе Волгоградской области во время купания в водоеме утонул 17-летний подросток. В селе Цаца Светлоярского района утонул 14-летний мальчик, 12-летний ребенок нырнул и не сумел самостоятельно выплыть на берег реки Донская Царица в хуторе Степаневка. В селе Заплавном на реке Ахтубе утонула 11-летняя школьница.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призывают жителей региона не отпускать на водоемы детей без присмотра. Другие подростки, уверены спасатели, не смогут вовремя оказать помощь тонущему.