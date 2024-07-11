Общество

Слетели с катушек? Спекулянты торгуют в Сети билетами на Суперкубок по экзотическим ценам

Общество 11.07.2024 15:27
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11.07.2024 15:27


За два дня до матча за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» в Волгограде в Сети активизировались перекупщики, которые предлагают приобрести билеты на спортивное мероприятие по ценам, в 2-3 раза превышающим расценки РФС. К покупке предлагаются как обычные билеты, так и VIP-предложения с питанием и возможностью въезда на стадион, сообщает V102.RU.

Волгоградцам, которые не успели купить билеты на матч команд Премьер-лиги до этого дня, теперь придется выложить спекулянтам не менее 1000 рублей. Именно такой ценник выставили перекупщики за билеты стоимостью 500 рублей. Места по таким ценам в основном расположены на верхних ярусах стадиона по всему периметру. 

Билеты за места на нижних центральных ярусах продавцы на сайте бесплатных объявлений предлагают за 3000 рублей минимум. Посадочные места, изначально стоившие 1300 рублей, также сегодня продают и дороже – ценники доходят и до 8 тысяч рублей.


Для тех же любителей футбола, кто хочет понаблюдать за игрой, но не хочет толпиться в очередях, а также планирует отужинать на стадионе, спекулянты предлагают и более экзотические варианты. Так, у перекупщиков есть билеты на VIP-места в самом центре стадиона. За проезд до сектора, питание и зрелищную игру барыги просят 20 тысяч рублей. Забавно, что билеты на такие места еще есть на сайте Kassir.ru за цену вдвое меньше озвученной спекулянтами.

Редакция информагентства напоминает, что за билеты купленные с рук, РФС не несет ответственности. Безопаснее для себя и своих близких приобрести билеты только на официальном сайте партнера футбольного союза. 

Напомним, что ранее на матч Суперкубка России, который пройдет 13 июля на «Волгоград Арене», уже продано более 40 тысяч билетов из 44. 

Скриншот: сайт Авито

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