В Волгограде на матч Суперкубка России продано более 40 тысяч билетов

Российский футбольный союз реализовал более 40 тысяч билетов на матч Суперкубка России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» в Волгограде, сообщает V102.RU.

- По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, на матч реализовано 40 200 билетов из 44, - сообщается в департаменте мероприятий РФС.

На официальном билетном партнере футбольного союза билеты на матч можно приобрести только на VIP-места за 8 и 10 тысяч рублей на центральных секторах стадиона А105 и А106.

Напомним, яркий футбольный праздник состоится 13 июля на «Волгоград Арене». Перед матчем жители и гости города смогут получить автографы Евгения Алдонина, Андрея Аршавина и Валерия Есипова. Перед матчем в 20:00 на стадионе выступят Dj Smash, Ольга Серябкина и дуэт RASA. А 20:30 прозвучит стартовый свисток футбольного матча.