Снаряд времен ВОВ ликвидировали в Самофаловке под Волгоградом





Сегодня, 10 июля, в Городищенском районе Волгоградской области путем подрыва ликвидировали снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом, как передает V102.RU, сообщили районные власти.

По их словам, проведение взрывных работ было согласовано с МЧС и силовыми ведомствами, а поэтому волноваться не стоит.

- Обращаем ваше внимание – звуки не связаны ни с каким чрезвычайным происшествием. Как на территории поселения, так и во всём районе всё в порядке, - уверяют в администрации Городищенского района. - Звуки, обратившие на себя внимание жителей, были связаны с ликвидацией снаряда ВОВ на территории Самофаловского сельского поселения.

Ранее в местных пабликах появилась информация о взрыве в районе поселка Котлубань. Однако чуть позже появились уточнения, что это согласованный подрыв военными старого боеприпаса, который пролежал в земле не один десяток лет.

Видео: Треш Волгоград