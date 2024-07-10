Общество

Организовывали, организовывали, да так и не... В Волгограде ни один пляж не прошёл проверку Роспотребнадзора

Общество 10.07.2024 10:16
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10.07.2024 10:16


4 июля администрация Волгограда сообщила радостную весть – завершена организация первых двух мест отдыха у воды. И горожанами, и прессой это сообщение было фактически расценено как официальный старт купального сезона. Однако, как удалось выяснить ИА «Высота 102», радость волгоградцев была преждевременна. На момент ободряющего рапорта мэрии ни один пляж так и не получил положительное заключение Роспотребнадзора.

По данным специалистов, из 10 официальных региональных пляжей, которые ранее планировались к открытию, эксперты одобрили лишь два.

- По состоянию на 4 июля 2024 года двумя хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими зоны рекреаций пляжа Волжского Волгоградской области в районе СНТ «Изобилие» и детский оздоровительный лагерь «Золотой колос» в Новоаннинском районе Волгоградской области, получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности. Ещё семью хозяйствующими субъектами в настоящее время поданы заявления о проведении экспертизы в аккредитованных организациях. Один хозяйствующий объект не заявлялся, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, на момент публикации администрацией Волгограда данных о завершении «организации» первых двух мест отдыха у воды, ни один городской пляж так и не получил одобрение надзорного органа. Напротив, зоны для купания на Тулука, а также в районе посёлка Нижний Тракторный, оказались в перечне объектов, где экспертами были обнаружены в воде опасные микроорганизмы и бактерии.

Судьба остальных пляжей Волгограда, включая и место отдыха на песчаной косе у маяка полуострова Сарептский, до последнего времени находится в подвешенном состоянии и во многом зависит от результатов исследования проб воды.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о нежелании властей Волгограда открыто обсуждать проблему нехватки безопасных мест отдыха у воды. Кроме того, редакция недавно обращала внимание на противоречивую информацию, вводящую горожан в заблуждение по ситуации с готовностью соответствующих мест отдыха.

Отметим, 9 июля СУ СК по Волгоградской области опубликовало печальную статистику. С начала второго летнего месяца на территории региона утонули восемь человек. Ещё двое отдыхающих погибли на воде только за вчерашний день.

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