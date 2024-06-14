Общество

Чиновники не смогли ответить на вопрос, достаточно ли волгоградцам трех с половиной пляжей

Общество 14.06.2024 17:45
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14.06.2024 17:45

15 июня в Волгоградской области официально стартует купальный сезон. Об открытии пляжей уже сообщили в администрациях Волжского, Камышина и некоторых других муниципальных образований. Особняком на этом фоне держатся власти Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники засекретили информацию о подготовке зон отдыха, выделенных на это средствах, а также о решении наболевшей проблемы нехватки официальных пляжей.

Ежегодно перед муниципалитетами ставится задача по организации безопасного отдыха на водных объектах. Однако везде к этому вопросу подходят по-своему. Как рассказали на прошлой неделе в Роспотребнадзоре, на начало июня 2024 года в регионе официально проходили согласования перед открытием всего 10 пляжей. При этом ряд мест для купания ранее уже получили бессрочные разрешения от надзорного ведомства.

В настоящее время в Камышине готовятся принять отдыхающих сразу четыре городских пляжа. Но если, по информации местных властей, для 100-тысячного населения города такого количества площадок для купания будет достаточно, то власти миллионного Волгограда планируют открыть всего три пляжа.

Как ранее сообщала редакция, по информации спасателей, в региональной столице мэрия рассчитывает оборудовать места для купания: на полуострове Сарептский (Красноармейский район), на острове Сарпинский (Кировский район), в границах пос. Нижний Тракторный (Тракторозаводский район).

Ещё один пляж может открыться на Тулака, однако здесь, судя по всему, волгоградцам вновь предстоит тренировать в себе силу воли, выдержку и смирение. Власти Волгограда планируют здесь разрешить загорать на берегу при полном запрете на купание.


Естественно, что четыре и тем более три с половиной пляжа для города-миллионника, растянувшегося вдоль Волги на сотню километров, — капля в море. Из-за отсутствия подвижек в решении данной проблемы со стороны муниципалитета граждане выходят из положения кто во что горазд. Многие вынуждены отдыхать на стихийно образовавшихся пляжах. Конечно же, о безопасности таких мест говорить не приходится. Всё это приводит к провоцированию новых происшествий.

Так, в 2023 году в ГУ МЧС России по Волгоградской области зафиксировали всплеск несчастных случаев на воде. Только лишь во время купального сезона в регионе утонули 57 человек, в их числе и 10 детей. На Волгоград пришлось сразу 10 летальных случаев.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к администрации Волгограда с официальным запросом, где попросила рассказать о том, как власти планируют выходить из сложившейся ситуации. Однако и городская пресс-служба, и департамент городского хозяйства проигнорировали вопросы журналистов, отметив лишь, что подготовка мест отдыха у воды начнётся после снижения объёмов сброса воды с Волжской ГЭС.

Также власти воздержались от предоставления информации о подготовке четырёх официальных пляжей. В интересах горожан журналистами были озвучены вопросы о финансировании подготовки мест для купания. К примеру, в Волжском ещё в начале мая 2024 года муниципалитет заключил контракт на подготовку и обслуживание в течение всего летнего сезона официального городского пляжа. На эти цели местные власти выделили 2,4 млн рублей. При этом администрация Волгограда соответствующие услуги не контрактовала.

Возможно, обслуживание мест отдыха было возложено на плечи муниципальных предприятий, но официально власти не захотели прояснять ситуацию. Обошли вниманием в администрации и вопрос об объёме выделенных на подготовку и обслуживание пляжей бюджетных средств.

Отдельный блок вопросов редакции затрагивал тему вместимости официальных городских пляжей, а также её соотношение с реальной потребностью в оборудованных у воды местах отдыха. Это два краеугольных момента, которые необходимо выяснить для дальнейшего планирования развития прибрежных мест отдыха. Сложно сказать, по какой причине, но и в этом случае власти отказались от каких-либо комментариев.


Остаётся только надеяться и верить, что, несмотря на отсутствие в публичной плоскости информации по развитию сети пляжей областного центра, у властей всё же есть соответствующие планы. Пусть пока и скрытые от внимания журналистов.

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