



Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги мониторинга традиционных мест купания жителей региона. Как говорится в ответе замглавы управления Ирины Климиной на запрос ИА «Высота 102», в 2024 году специалистами уже были отобраны 124 пробы воды, однако результаты исследований оказались неутешительны. Купание на пляжах Волги, Дона, Ахтубы, Иловли, Ольховки, а также на некоторых крупных озёрах и прудах может не пройти бесследно для здоровья.

Так, по сведениям регионального РПН, в Волгограде по микробиологическим показателям непригодны для купания пляжи на территории микрорайона Тулака и на Нижнем Тракторном.

В Дубовке по тем же основаниям специалисты признали несоответствующей нормам воду в Волге – на пляже в районе ул. Ленина.

В Среднеахтубинском районе купаться небезопасно на пляже в районе моста через Ахтубу. Кроме того, как утверждают в надзорном ведомстве, опасность для здоровья могут представлять даже водные процедуры в платном рекреационном комплексе в окрестностях хутора Бобры и острова Крит.

В Иловлинском районе вода для купания опасна на пляжах в Иловле, а также в станицах Качалинской и Трёхостровской, соответственно, нормативам здесь не отвечают отобранные пробы из рек Иловля, Быстрая и Дон.

В Ольховском районе на территории райцентра по микробиологическим показателям не проходят пляжи на реках Иловля и Ольховка.

Во Фроловском районе специалистов не устроили воды Дона, озёра Леговское и Духовское, а также «Забой» в посёлке ЗКО.

Отдельно эксперты выделили группу водоемов, где нарушены санитарные химические показатели. В список вошли Ахтуба и озеро Круглое на территории Волжского.

- Информация о состоянии воды водных объектов в зонах рекреаций и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха населения направлена в органы местного самоуправления для принятия мер по недопустимости купания населения, - подытожили в Роспотребнадзоре.