Мошенники атакуют волгоградцев под видом сотрудников поликлиники





О новой схеме обмана россиян рассказали эксперты «Вестника киберполиции Волгограда». Злоумышленники приспособились похищать учетные записи в мессенджере под предлогом обновления сведений о прикреплении к поликлинике.

Аферисты моделируют учетную запись под профиль медучреждения, с которого якобы и рассылаются сообщения пользователям с предложением перейти по гиперссылке. Но такая ссылка ведёт на фишинговый сайт, где запрашивают код из СМС-сообщения, который преступники просят переслать в чат «поликлиники».



В случае выполнения инструкций мошенников они могут получить доступ к вашему аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».



Особенно уязвимыми перед мошенниками могут оказаться пожилые волгоградцы. Однако надо помнить, что госучреждения не связываются через мессенджеры и соцсети для подтверждения или обновления данных. В случае необходимости пациентов пригласят на личный приём.



