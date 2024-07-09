



Сотрудники полиции Октябрьского района Волгоградской области задержали 26-летнюю жительницу Светлоярского района, которая подозревается в краже 50 тысяч рублей у 86-летней пенсионерки. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, после кражи пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.





Выяснилось, что подозреваемая под предлогом продажи постельного белья зашла в дом пенсионерки, где и стащила из кошелька деньги. После продажи комплекта злоумышленница удалилась, а потерпевшая недосчиталась крупной суммы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали подозреваемую, которая сразу же созналась в содеянном. На видео без капли раскаяния в голосе просит ее простить.

За кражу у пожилой женщины задержанной грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области