МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской области

Общество 06.07.2024 18:25
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06.07.2024 18:25
Сегодня, 6 июля, и завтра, 7 июля, в Волгоградской области могут пролиться сильные дожди с градом. Как сообщает V102.RU, об очередных природных катаклизмах предупредили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
По прогнозу синоптиков сегодня до конца дня и завтра в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.
Жители региона уже несколько дней томятся от аномальной жары. Сегодня на одном из остановочных табло была зафиксирована температура +52. Зашкаливающие значения термометров обычно заканчиваются разгулом стихии.
Остановочное табло в Волгограде 6 июля зафиксировало +5206.07.2024 16:14
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