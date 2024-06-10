Происшествия

Под Волгоградом третьи сутки продолжается горение полигона с отходами

Происшествия 10.06.2024 19:53
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10.06.2024 19:53


В городе Волжском Волгоградской области третий день продолжается горение мусорного полигона на ул. Александрова, 56К. Об этом сообщили вечером 10 июня в администрации города. По информации чиновников, ежедневно специалисты отбирают для исследований пробы воздуха.

Напомним, что возгорание на полигоне ТКО произошло под Волгоградом рано утром 7 июня. Оперативно пожарным расчетам удалось ликвидировать открытый огонь на площади 1000 квадратных метров. Однако уже третьи сутки происходит горение мусора на глубине. 

В настоящее время глубинное тление отходов продолжается. Ведутся работы по устранению возгорания, задействована специализированная техника, – сообщают в администрации Волжского. – Городская экологическая служба ведет работу по ежедневному мониторингу ситуации по наличию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

В мэрии Волжского также уточняют, что по факту возгорания ведутся процессуальные действия. Ранее в ООО «ЭкоЦентр» сообщили, что в качестве возможной причины случившегося рассматривается поджог. Однако на сегодня, 10 июня, уточненных данных не поступало. 

Фото: администрация Волжского

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