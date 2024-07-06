Общество

Остановочное табло в Волгограде 6 июля зафиксировало +52

Общество 06.07.2024 16:14
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06.07.2024 16:14


Аномальная температура воздуха была зафиксирована сегодня, 6 июля, на табло остановки «Бакинская» в Волгограде. Как рассказали V102.RU читатели, около полудня на нем  отобразились цифры +52.
Напомним, Волгоградская область уже несколько дней находится в плену изнуряющего пекла – воздух в регионе раскалился до +41 градуса. Жара чуть спадет лишь к началу будущей недели. Так, в Волгограде ожидается до +35.
Волгоградцев просят не выходить из дома в пик солнцепека  во избежании проблем со здоровьем.
Фото V102.RU

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