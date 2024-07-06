Два человека погибли при обрушении насосной станции в Волгограде

Два человека стали жертвами происшествия, которое случилось сегодня на юге Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в следственном комитете. Не исключено, что под завалами могут оставаться еще люди.
Напомним, на улице Изобильная, 12 на КНС-4 6 июля произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Во время происшествия здесь работали восемь человек, сначала сообщалось о трех пострадавших.
В ГУ МЧС по Волгоградской области заявляли, что причиной обрушения перекрытия станции стал хлопок газопаровоздушной смеси.
Власти также исключают воздействие внешних сил. Главе региона доложено о случившемся. На место ЧП выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава Волгограда Владимир Марченко. Фото V102.RU, видео ДТП и ЧП Волгограда t.me