Происшествия

В Волгограде пожарные потушили электроподстанцию

Происшествия 05.07.2024 21:04
0
05.07.2024 21:04


5 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории посёлка Вишнёвая балка загорелась электроподстанция. Как сообщает ИА «Высота 102», ликвидировать возгорание пришлось экстренным службам с использованием специального пеногенератора.

- Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции поступило в 17:59. На место незамедлительно были направлены подразделения 2-й пожарно-спасательной части, которые в кратчайшие сроки локализовали, а затем и полностью ликвидировали открытое возгорание, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Во время происшествия никто не пострадал. Причины возгорания трансформаторной подстанции сейчас выясняют эксперты.

Отметим, ранее редакция сообщала об аварии, произошедшей на подстанции в Камышине. Здесь из-за резкого роста потребления энергии на фоне 40-градусной жары без света остались несколько тысяч абонентов.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:17
Происшествия 05.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 09:42
Происшествия 05.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 17:00
Происшествия 04.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:17
Происшествия 04.07.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:13
Происшествия 04.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 13:46
Происшествия 04.07.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:57
Происшествия 04.07.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:36
Происшествия 04.07.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 11:39
Происшествия 04.07.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 09:22
Происшествия 04.07.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2024 16:59
Происшествия 03.07.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2024 14:57
Происшествия 03.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2024 14:32
Происшествия 03.07.2024 14:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Для подстраховки: в Волгограде восстановят берегоукрепление вблизи нового ЖКСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде пожарные потушили электроподстанциюСмотреть фотографии
20:33
Камышане остались без света на фоне 40-градусной жарыСмотреть фотографии
19:56
В Волгограде отремонтируют недавно отремонтированную станцию СТ «Комсомольская»Смотреть фотографии
19:15
Царицын, но уже не тот: под Волгоградом на строительном мусоре возводят коттеджиСмотреть фотографии
19:08
Море музыки: афиша Комсомольского сада и ЦПКиО на выходныеСмотреть фотографии
17:46
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на СуперкубокСмотреть фотографии
17:29
СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактораСмотреть фотографии
17:18
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВОСмотреть фотографии
16:44
«Все понимают – надо место повыше»: новый главный тренер «Динамо-Синары» провел первый смотр командыСмотреть фотографии
16:44
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hrСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде экс-инспектор миграционного отдела «приютил» 588 иностранцевСмотреть фотографии
15:33
Волжанин инвестировал в мошенников 1,5 млн и месяц ждал прибылиСмотреть фотографии
15:27
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:11
Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»Смотреть фотографии
14:37
В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонтеСмотреть фотографии
14:30
Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в ЕланиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтанСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентреСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером уловаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в головуСмотреть фотографии
11:40
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Оторвало двигатель. В лобовом ДТП на волгоградской трассе пострадали четыре человекаСмотреть фотографии
10:39
В Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров обсудил с руководством ФНС результаты совместной работыСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом на трассе Р-228 произошло страшное ДТП с участием двух легковушекСмотреть фотографии
09:20
На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38ºСмотреть фотографии
08:44
Силу будущих лесов Волгоградской области измерили в толщину и высотуСмотреть фотографии
 