В Волгограде пожарные потушили электроподстанцию





5 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории посёлка Вишнёвая балка загорелась электроподстанция. Как сообщает ИА «Высота 102», ликвидировать возгорание пришлось экстренным службам с использованием специального пеногенератора.

- Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции поступило в 17:59. На место незамедлительно были направлены подразделения 2-й пожарно-спасательной части, которые в кратчайшие сроки локализовали, а затем и полностью ликвидировали открытое возгорание, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Во время происшествия никто не пострадал. Причины возгорания трансформаторной подстанции сейчас выясняют эксперты.

Отметим, ранее редакция сообщала об аварии, произошедшей на подстанции в Камышине. Здесь из-за резкого роста потребления энергии на фоне 40-градусной жары без света остались несколько тысяч абонентов.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области