Общество

Камышане остались без света на фоне 40-градусной жары

Общество 05.07.2024 20:33
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05.07.2024 20:33


5 июля на исходе рабочего дня сразу несколько районов Камышина оказались обесточены. Как сообщает ИА «Высота 102», отключение электроэнергии связано с аварией на подстанции и в первые часы затронуло порядка 6,3 тыс. абонентов.

По информации городских властей, сетевое хозяйство не выдержало испытание 40-градусной жарой, из-за которой специалисты зафиксировали существенный рост потребления электроэнергии.

- Устранением аварии занимается КМЭС «Волгоградоблэлектро» в составе 3 технических и 3 аварийных бригад. Они полностью обеспечены персоналом, техникой и материалами. На текущий момент порядка 60% абонентов возобновлена поставка электроэнергии, - рассказали журналистам в администрации Камышина.

Отметим, специалисты рассчитывают устранить последствия аварии в течение двух ближайших часов.

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