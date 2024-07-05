Камышане остались без света на фоне 40-градусной жары





5 июля на исходе рабочего дня сразу несколько районов Камышина оказались обесточены. Как сообщает ИА «Высота 102», отключение электроэнергии связано с аварией на подстанции и в первые часы затронуло порядка 6,3 тыс. абонентов.

По информации городских властей, сетевое хозяйство не выдержало испытание 40-градусной жарой, из-за которой специалисты зафиксировали существенный рост потребления электроэнергии.

- Устранением аварии занимается КМЭС «Волгоградоблэлектро» в составе 3 технических и 3 аварийных бригад. Они полностью обеспечены персоналом, техникой и материалами. На текущий момент порядка 60% абонентов возобновлена поставка электроэнергии, - рассказали журналистам в администрации Камышина.

Отметим, специалисты рассчитывают устранить последствия аварии в течение двух ближайших часов.