В Волгоградской области в 2025-м искали 432 пропавших человека





В Волгоградской области за год пропали без вести 432 человека. Такую статистику привели в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По данным отряда, живыми в результате развернутых поисков были обнаружены 368 человек.

К сожалению, в прошлом году волонтеры нашли мертвыми 41 пропавшего. Поиском 23человек в Волгоградской области продолжают заниматься специалисты.

Всего заявок за 2025 год в «ЛизаАлерт» Волгоградской области поступило 556: 36 заявок не подтвердились, личности 20 человек были установлены волонтерами, по 66 заявкам удалось отыскать родственников людей.