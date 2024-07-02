Спорт

Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»

Спорт 02.07.2024 13:40
0
02.07.2024 13:40


Сразу двоих новых футболистов подписал волгоградский клуб сегодня, 2 июля. Владислав Морозов стал очередным новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Нападающий подписал контракт с сине-голубыми на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

22-летний уроженец города Азов является воспитанником ростовского футбола. Морозов прошел через академию местной одноименной команды. Затем центральный нападающий перешел в «Новосибирск», где отыграл один сезон. Далее Морозов присоединился к столичной «Родине». Последним коллективом форварда стал саратовский «Сокол» из Первой лиги, в котором Владислав успел поработать с нынешним главным тренером «Ротора» Денисом Бояринцевым. За всю карьеру на счету футболиста 122 матча, 26 забитых голов и шесть результативных передач.

Также сегодня официально перешел в «Ротор» и защитник Андрей Семенов. 


32-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». Семенов выступал за столичные «Казанку» и ЦСКА-2. Далее стал игроком «Сахалина» Затем опытный игрок пополнил состав «Луча-Энергии» из Владивостока. Также спортсмен имеет опыт выступления за саратовский «Сокол», воронежский «Факел»,  «Сызрань-2003», и нижнекамский «Нефтехимик».

Последним клубом Семенова стал ярославский «Шинник», который футболист покинул после завершения сезона 23-24. Всего на счету правого защитника 207 матчей в Первой лиге, семь голов и шесть результативных передач.

Напомним, ранее состав сине-голубых пополнил защитник Павел Котов и полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин.

Фото СК «Ротор» / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.07.2024 12:12
Спорт 02.07.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 07:58
Спорт 02.07.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 21:00
Спорт 01.07.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 18:24
Спорт 01.07.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 08:30
Спорт 01.07.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2024 19:23
Спорт 30.06.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2024 21:13
Спорт 28.06.2024 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2024 16:31
Спорт 28.06.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 20:48
Спорт 27.06.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 16:49
Спорт 27.06.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 15:15
Спорт 27.06.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 08:23
Спорт 27.06.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 16:42
Спорт 26.06.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 16:03
Спорт 26.06.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 07:59
Спорт 26.06.2024 07:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
 