Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»

Сразу двоих новых футболистов подписал волгоградский клуб сегодня, 2 июля. Владислав Морозов стал очередным новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Нападающий подписал контракт с сине-голубыми на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

22-летний уроженец города Азов является воспитанником ростовского футбола. Морозов прошел через академию местной одноименной команды. Затем центральный нападающий перешел в «Новосибирск», где отыграл один сезон. Далее Морозов присоединился к столичной «Родине». Последним коллективом форварда стал саратовский «Сокол» из Первой лиги, в котором Владислав успел поработать с нынешним главным тренером «Ротора» Денисом Бояринцевым. За всю карьеру на счету футболиста 122 матча, 26 забитых голов и шесть результативных передач.

Также сегодня официально перешел в «Ротор» и защитник Андрей Семенов.





32-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». Семенов выступал за столичные «Казанку» и ЦСКА-2. Далее стал игроком «Сахалина» Затем опытный игрок пополнил состав «Луча-Энергии» из Владивостока. Также спортсмен имеет опыт выступления за саратовский «Сокол», воронежский «Факел», «Сызрань-2003», и нижнекамский «Нефтехимик».

Последним клубом Семенова стал ярославский «Шинник», который футболист покинул после завершения сезона 23-24. Всего на счету правого защитника 207 матчей в Первой лиге, семь голов и шесть результативных передач.

Напомним, ранее состав сине-голубых пополнил защитник Павел Котов и полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин.

Фото СК «Ротор» / VK.com