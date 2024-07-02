Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машины

Происшествия 02.07.2024 08:55
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02.07.2024 08:55
Сегодня, 2 июля, рано утром в Камышинском районе Волгоградской области легковой автомобиль вылетел с трассы далеко в поле. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «КССМП», на место происшествия срочно выехали врачи скорой помощи. ДТП случилось на трассе, соединяющей Камышин с Котово. Машина, по предварительным данным, съехала с дороги и опрокинулась.
Пострадал 26-летний водитель. После осмотра и оказания первой помощи мужчину транспортировали в травмотделение Центральной городской больницы Камышина.
Фото ГБУЗ КССМП vk.com
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