Общество

В Волжском отреставрируют мемориал на территории Краснооктябрьского поселения

Общество 03.07.2024 06:53
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03.07.2024 06:53


В посёлке Краснооктябрьский Волжского городского округа отреставрируют братскую могилу воинов Гражданской и Великой Отечественной войн. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистам предстоит привести в порядок гранитную облицовку мемориала, надпись, посвящённую бойцам, а также обновить прилегающее тротуарное покрытие.

Техническим заказчиком работ выступает МУП «молодёжный комплекс «Каскад». Так как сооружение является объектом культурного наследия регионального значения, его реставрацией может заниматься лишь специализированная организация. На организацию этих работ из бюджета выделены 6,6 млн рублей.

Примечательно, что судьбу монумента местные власти решили в суточный срок. Лот был размещён на Госзакупках 1 июля 2024, и в этот же день аукцион перешёл в стадию «Закупка завершена». При этом информация о компании, которой посчастливилось выиграть тендер, точно так же, как и данные по срокам производства работ, судя по всему, носят строго конфиденциальный характер и в открытом доступе не были опубликованы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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