Многодетной семье участника СВО в Котово отказали в подвозе воды





В Котово Волгоградской области из-за отключения воды многодетная семья участника СВО оказалась в затруднительном положении. Как рассказала V102.RU Екатерина Чижова, мама троих маленьких детей, муж которой находится в зоне проведения специальной военной операции, накануне город остался без воды из-за проведения работ на водоводе. В Котово Волгоградской области из-за отключения воды многодетная семья участника СВО оказалась в затруднительном положении. Как рассказала V102.RU Екатерина Чижова, мама троих маленьких детей, муж которой находится в зоне проведения специальной военной операции, накануне город остался без воды из-за проведения работ на водоводе.

- Чиновники обещали сначала, что воду дадут к 17-00 ч., при этом гарантировали, что будет подвоз воды. Воду к обозначенному времени не дали и никакого подвоза не было. Я позвонила в «Водоканал», попросила привезти воду, мне надо купать маленьких детей, ведь стоит такая жара, но мне отказали – сказали, что нет техники. Я не понимаю, зачем было тогда обещать? – возмущается молодая мама. - Чиновники обещали сначала, что воду дадут к 17-00 ч., при этом гарантировали, что будет подвоз воды. Воду к обозначенному времени не дали и никакого подвоза не было. Я позвонила в «Водоканал», попросила привезти воду, мне надо купать маленьких детей, ведь стоит такая жара, но мне отказали – сказали, что нет техники. Я не понимаю, зачем было тогда обещать? – возмущается молодая мама.

Только накануне вечером чиновники, наконец, соизволили объяснить причину срыва срока окончания ремонта. По их версии, это произошло из-за технических трудностей. До сих пор воды в Котово нет. Лишь сегодня утром власти опубликовали адреса, куда обещали привезти воду. Это – всего пять точек на весь город. И не каждый из маломобильных групп населения – будь это мама с коляской, или пожилой человек – сможет туда добраться. Только накануне вечером чиновники, наконец, соизволили объяснить причину срыва срока окончания ремонта. По их версии, это произошло из-за технических трудностей. До сих пор воды в Котово нет. Лишь сегодня утром власти опубликовали адреса, куда обещали привезти воду. Это – всего пять точек на весь город. И не каждый из маломобильных групп населения – будь это мама с коляской, или пожилой человек – сможет туда добраться.

- Я живу в доме №14 по ул. Чапаева. От меня эти точки достаточно далеко – что мне, тащить на себе ребенка, а потом еще и баклажку с водой? Это нереально, - констатирует Екатерина. - Я живу в доме №14 по ул. Чапаева. От меня эти точки достаточно далеко – что мне, тащить на себе ребенка, а потом еще и баклажку с водой? Это нереально, - констатирует Екатерина.

Между тем, жители Котово жалуются не только на отсутствие воды. По их мнению, коммуникации с властями работают очень слабо. Между тем, жители Котово жалуются не только на отсутствие воды. По их мнению, коммуникации с властями работают очень слабо.

- У чиновников столько ресурсов, чтобы оперативно информировать жителей, особенно в таких ситуациях. Но нет, людям приходится самостоятельно узнавать информацию, добиваться того, что было обещано, но в итоге не делается. Такое ощущение, что они живут на другой планете, - делятся горожане. - У чиновников столько ресурсов, чтобы оперативно информировать жителей, особенно в таких ситуациях. Но нет, людям приходится самостоятельно узнавать информацию, добиваться того, что было обещано, но в итоге не делается. Такое ощущение, что они живут на другой планете, - делятся горожане.



