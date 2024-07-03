Многодетной семье участника СВО в Котово отказали в подвозе воды

Общество 03.07.2024 09:17
0
03.07.2024 09:17
В Котово Волгоградской области из-за отключения воды многодетная семья участника СВО оказалась в затруднительном положении. Как рассказала V102.RU Екатерина Чижова, мама троих маленьких детей, муж которой находится в зоне проведения специальной военной операции, накануне город остался без воды из-за проведения работ на водоводе.
- Чиновники обещали сначала, что воду дадут к 17-00 ч., при этом гарантировали, что будет подвоз воды. Воду к обозначенному времени не дали и никакого подвоза не было. Я позвонила в «Водоканал», попросила привезти воду, мне надо купать маленьких детей, ведь стоит такая жара, но мне отказали – сказали, что нет техники. Я не понимаю, зачем было тогда обещать? – возмущается молодая мама.
Только накануне вечером чиновники, наконец, соизволили объяснить причину срыва срока окончания ремонта. По их версии, это произошло из-за технических трудностей. До сих пор воды в Котово нет. Лишь сегодня утром власти опубликовали адреса, куда обещали привезти воду. Это – всего пять точек на весь город. И не каждый из маломобильных групп населения – будь это мама с коляской, или пожилой человек – сможет туда добраться.
- Я живу в доме №14 по ул. Чапаева. От меня эти точки достаточно далеко – что мне, тащить на себе ребенка, а потом еще и баклажку с водой? Это нереально, - констатирует Екатерина.
Между тем, жители Котово жалуются не только на отсутствие воды. По их мнению, коммуникации с властями работают очень слабо.
- У чиновников столько ресурсов, чтобы оперативно информировать жителей, особенно в таких ситуациях. Но нет, людям приходится самостоятельно узнавать информацию, добиваться того, что было обещано, но в итоге не делается. Такое ощущение, что они живут на другой планете, - делятся горожане.
В Волгограде и области ввели два уровня погодной опасности из-за жары03.07.2024 09:43
Общество 03.07.2024 09:43
В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов из-за жары03.07.2024 08:31
Общество 03.07.2024 08:31
Волгоградский РПН разрешил в суде половой вопрос03.07.2024 08:10
Общество 03.07.2024 08:10
В Волжском отреставрируют мемориал на территории Краснооктябрьского поселения03.07.2024 06:53
Общество 03.07.2024 06:53
Под Волгоградом ж/д остановка обрела новое название02.07.2024 21:59
Общество 02.07.2024 21:59
В Волгограде исполнилась мечта победившего рак 8-летнего Максима из Сальска02.07.2024 19:47
Общество 02.07.2024 19:47
Художники с большой дороги: в Волгограде вновь нанесли недействующую вафельную разметку02.07.2024 19:18
Общество 02.07.2024 19:18
Жара до +41 продержится в Волгоградской области до 5 июля02.07.2024 17:45
Общество 02.07.2024 17:45
«Гордился, что был разведчиком»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО Родиона Тиссена02.07.2024 15:23
Общество 02.07.2024 15:23
Серябкина, Dj Smash и игры с огнем: грандиозное шоу откроет матч Суперкубка России в Волгограде02.07.2024 15:03
Общество 02.07.2024 15:03
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июля02.07.2024 12:55
Общество 02.07.2024 12:55
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистов02.07.2024 12:15 Реклама
Общество 02.07.2024 12:15 Реклама
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под Волгоградом02.07.2024 11:44
Общество 02.07.2024 11:44
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВО02.07.2024 11:29
Общество 02.07.2024 11:29
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайн02.07.2024 10:52
Общество 02.07.2024 10:52