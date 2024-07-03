Волгоградский РПН разрешил в суде половой вопрос

Общество 03.07.2024 08:10
0
03.07.2024 08:10
Суд в Самаре удовлетворил иск о понуждении местного производителя выполнить предписания управления РПН по Волгоградской области об устранении нарушений требований технического регламента. Как сообщили V102.RU в региональном управлении, нарушения были выявлены при производстве молока и кефира. В связи с этим к производителю молочки – ООО «Молочный комбинат Михайловский» - пришли санврачи с внеплановой проверкой.
В результате визита подозрения проверяющих подтвердились. От руководства предприятия потребовали устранить нарушения, которые стали поводом для инспекции. Однако молкомбинат эти требования проигнорировал. Теперь от выполнения предписаний волгоградских санврачей заводу не отвертеться – решение суда вступило в законную силу.
Между тем, представитель предприятия пояснил информагентству, что претензии санитарных врачей не касались качества продукции. Речь идет о необходимости замены напольного покрытия в цехе, где производится молочка.
В Волгограде и области ввели два уровня погодной опасности из-за жары03.07.2024 09:43
Общество 03.07.2024 09:43
Многодетной семье участника СВО в Котово отказали в подвозе воды03.07.2024 09:17
Общество 03.07.2024 09:17
В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов из-за жары03.07.2024 08:31
Общество 03.07.2024 08:31
В Волжском отреставрируют мемориал на территории Краснооктябрьского поселения03.07.2024 06:53
Общество 03.07.2024 06:53
Под Волгоградом ж/д остановка обрела новое название02.07.2024 21:59
Общество 02.07.2024 21:59
В Волгограде исполнилась мечта победившего рак 8-летнего Максима из Сальска02.07.2024 19:47
Общество 02.07.2024 19:47
Художники с большой дороги: в Волгограде вновь нанесли недействующую вафельную разметку02.07.2024 19:18
Общество 02.07.2024 19:18
Жара до +41 продержится в Волгоградской области до 5 июля02.07.2024 17:45
Общество 02.07.2024 17:45
«Гордился, что был разведчиком»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО Родиона Тиссена02.07.2024 15:23
Общество 02.07.2024 15:23
Серябкина, Dj Smash и игры с огнем: грандиозное шоу откроет матч Суперкубка России в Волгограде02.07.2024 15:03
Общество 02.07.2024 15:03
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июля02.07.2024 12:55
Общество 02.07.2024 12:55
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистов02.07.2024 12:15 Реклама
Общество 02.07.2024 12:15 Реклама
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под Волгоградом02.07.2024 11:44
Общество 02.07.2024 11:44
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВО02.07.2024 11:29
Общество 02.07.2024 11:29
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайн02.07.2024 10:52
Общество 02.07.2024 10:52