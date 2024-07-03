Общество

Бойцы СВО по программе «Время героев» пройдут стажировку в госкорпорациях

Общество 03.07.2024 11:43
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03.07.2024 11:43


Первый модуль программы «Время героев», учрежденной Президентом России Владимиром Путиным, продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций. За каждым из кандидатов закрепят высокопоставленных наставников, сообщает V102.RU со ссылкой на Правительство РФ. 

Ветераны СВО, принявшие участие в программе «Время героев», изучили основы работы на госслужбе и наметили для себя приоритетные направления развития. Наставники будут передавать подопечным личный опыт, а также направлять их и помогать строить карьеру по линии госслужбы. Замдиректора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк подчеркнула, что  «основная цель программы наставничества — оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни». 

В число наставником будущих управленцев вошли представители Администрации Президента, полпреды главы государства по округам, члены Правительства РФ и Совфеда, депутаты Госдумы, губернаторы, генеральные директора корпораций с государственным участием. 

Одним из наставников стал зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Подопечным вице-премьера оказался уроженец Башкортостана, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов. Участник СВО на должности наводчика-оператора танка Т-72Б3М лично подбил 16 танков противника, четыре БМП и 10 легкобронированных целей. Недавно герой с успехом завершил образовательный модуль «Время героев» и в скором времени приступит к программе наставничества. 

Вице-премьер Чернышенко отметил, что «программа «Время героев», учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в рамках нее позволит участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций». 

— На участие в программе заявилось около 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства, — считает чиновник.

Программа наставничества рассчитана на два-три года и более. В период с июля по сентябрь пройдут первые стажировки подопечных по месту работы наставника. Участников вовлекут в проектную деятельность или другие задачи, предполагающие получение конкретных результатов. 

Напомним, программе «Время героев» дан старт 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов госвласти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. В первый поток программы отобрали заявки кандидатов, имеющих наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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