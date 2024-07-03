



В районах Волгограда появилось пять новых остановок общественного транспорта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, еще трем остановкам сменили названия.

Так, в Дзержинском районе рядом со зданием №129 по улице Рокоссовского появилась остановка «Улица Хиросимы». В западном районе также переименована остановка «Магазин «Радеж» в «Улица Танкистов», остановка «Завод «Газоаппарат» стала «Колледжем ресторанного сервиса».

В Кировском районе возле здания №143 по улице 64-й Армии теперь находится остановка «Улица Санаторная». Еще одна остановка под названием «Колизей» теперь стоит неподалеку от зданиями №31 и №14 по улице Санаторной. На этой же улице возле дома №29 появились также остановки «Аквапарк «Акватория» и «Центр реабилитации «Волгоград».

В Советском районе остановка «Завод им. Петрова» обрела название - «Завод «Волгограднефтемаш».