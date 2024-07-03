На пр. Металлургов под памятником Паникахе проложат новый трубопровод

В Краснооктябрьском районе Волгограда работники «Концессии теплоснабжения» синхронно с подрядной компанией, ведущей благоустройство на бульваре по проспекту Металлургов, приступили к обновлению теплосети. По сведениям организации, в северном районе областного центра заменят 300 метров трубопровода в двухтрубном исчислении. Модернизация теплосети позволит существенно повысить качество теплоснабжения 74 многоквартирных домов и ряда социальных учреждений.

Сегодня масштабные работы развернулись на проспекте Металлургов в границах от дома №7 до дома №12. Специалисты уже подготовили котлован и приступили к укладке первых отрезков.





Для оперативного выполнения поставленных задач и выполнения работ в графике на участке ежедневно задействованы три звена специалистов подрядной организации и несколько единиц специальной и строительной техники. Более того, чтобы ускорить процесс, параллельно ведется проектирование и строительно-монтажные работы.

К слову, задачи стоят перед коммунальщиком непростые.

– Сейчас идет укладка новой тепловой трубы, часть которой будет проходить, в том числе, под памятником Михаилу Паникахе. Это часть мероприятий выделена в особый этап работ: предстоит не только заменить сегмент трубопровода, но и возвести усиленные строительные конструкции теплового канала, чтобы исключить проседание грунта под мемориалом, – пояснил заместитель гендиректора подрядной организации Григор Мрктчан.





Данный участок теплотрассы был проложен еще в 1973 году и с этого момента на ней производились только текущие локальные ремонтные работы. Минувшей зимой здесь фиксировались технологические нарушения, в связи с чем в рамках подготовки к новому отопительному периоду было решено полностью заменить изношенный участок.

– Данная тепловая сесть находится в зоне теплоснабжения котельной 629 квартала. Участок, который подлежит замене, в основном работает на подачу отопления, однако часть потребителей он обеспечивает также горячим водоснабжением. Чтобы минимизировать неудобства горожан, принято решение выполнить временные перемычки, по которым в дома местных жителей будет подаваться ресурс, – пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «Концессии теплоснабжения» Дмитрий Дунаев. – Также принято решение не ограничивать автомобильное движение на данном участке, что, конечно, добавляет сложности в работе бригад, но зато не доставляет дискомфорта автомобилистам.





Новый участок трубопровода выполнен из специальной высокопрочной стали, которая поступает с завода уже в пенополимерминеральной тепловой изоляции. Такой материал значительно сокращает теплопотери и повышает надежность подачи теплоносителя от котельной непосредственно до конечного потребителя.

– Кроме того, высокая степень заводской изоляции увеличивает срок службы трубопровода до 25-30 лет без требования ремонтных работ. Данная изоляция негигроскопична, а значит, не позволит ни грунтовым водам, ни поверхностным ливневым водам коррозировать трубопровод, – добавил Дмитрий Дунаев.

Помимо замены самого трубопровода на проспекте Металлургов будут построены новые тепловые камеры, а также установлена новая запорная арматура, что позволит минимизировать площадь ремонтных работ в случае возникновения нештатных ситуаций. По завершении всех видов работ обновленный участок теплотрассы пройдет необходимые гидравлические испытания и будет запущен в работу в новом отопительном сезоне.

Напомним, крупные работы по замене магистральной теплосети также в эти дни продолжаются на ул. Иркутской в Ворошиловском районе, на ул. Пархоменко в Центральном районе. В Тракторозаводском районе синхронно с благоустройством обновляют теплосеть по ул. Дзержинского, а в Дзержинском районе уже завершается реконструкция магистрального трубопровода по ул. Землячки.

Фото: «Концессии теплоснабжения»