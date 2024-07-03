3 июля в утренний час пик на территории Ворошиловского района Волгограда встало движение трамваев в границах ул. Елецкой и ул. Голубинской. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение часа подвижной состав следовав с южной части областного центра, работал через разворотное кольцо на ул. КИМ. Маршруты были скорректированы из-за ДТП на ул. Ростовской.





Как рассказал журналистам очевидец событий Серго Нарсия, здесь произошло столкновение трамвая с автомобилем «Жигули». По его информации, пострадавших в ходе происшествия нет.

Судя по видеокадрам, снятым на месте событий, за рулём легковушки находился пожилой человек. Трамвай протаранил «Жигули» на полном ходу. После столкновения вагон провёз автомобиль несколько метров, из-за чего оказались заблокированы трамвайные пути сразу в обоих направлениях движения.

Отметим, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники ГАИ. Как рассказали ИА «Высота 102» в городском Центре управления пассажирскими перевозками, по состоянию на 9:15 последствия ДТП были ликвидированы. Транспортные средства разъехались, а движение трамваев было возобновлено в обычных границах.

Фото и видео: Серго Нарсия