Общество

Многодетной семье участника СВО в Котово привезли воду после жалоб на чиновников

Общество 03.07.2024 11:56
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03.07.2024 11:56


Жительнице города Котово Волгоградской области Екатерине Чижовой, супруге участника СВО и маме троих маленьких детей, после ее жалоб на равнодушие чиновников и публикации V102.RU привезли две баклажки с водой. 

– Позвонили, предупредили, что привезут воду, а, когда зашли, поставили две емкости и сразу их сфотографировали, сказали, что так надо, – поделилась Екатерина. – Также со мной связались сотрудники школы и волонтеры, тоже готовы были помочь. Но вода уже пошла, хотя и грязная, как обычно бывает после отключения. Будем надеяться, что сегодня уже смогу искупать детей в ванне. 


Между тем, только сегодня в Котово, наконец, организовали подвоз воды. Чиновники заявили, что накануне этой работой занимались городские коммунальные службы, хотя 2 июля Екатерине Чижовой было отказано в просьбе помочь с водой для купания детей. Сегодня в Котово приехала техника с цистернами из Еланского района. Воду привезли в молоковозах. В настоящее время люди активно разбирают живительную влагу из цистерн. 

Когда наладится водоснабжение, пока неизвестно. Власти отчитались об устранении аварийной ситуации на водоводе утром 3 июля. Однако не во все дома вода еще дошла. Там, где она есть, она больше похожа на грязную жижу. 

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