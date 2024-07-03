Жительнице города Котово Волгоградской области Екатерине Чижовой, супруге участника СВО и маме троих маленьких детей, после ее жалоб на равнодушие чиновников и публикации V102.RU привезли две баклажки с водой.

– Позвонили, предупредили, что привезут воду, а, когда зашли, поставили две емкости и сразу их сфотографировали, сказали, что так надо, – поделилась Екатерина. – Также со мной связались сотрудники школы и волонтеры, тоже готовы были помочь. Но вода уже пошла, хотя и грязная, как обычно бывает после отключения. Будем надеяться, что сегодня уже смогу искупать детей в ванне.





Между тем, только сегодня в Котово, наконец, организовали подвоз воды. Чиновники заявили, что накануне этой работой занимались городские коммунальные службы, хотя 2 июля Екатерине Чижовой было отказано в просьбе помочь с водой для купания детей. Сегодня в Котово приехала техника с цистернами из Еланского района. Воду привезли в молоковозах. В настоящее время люди активно разбирают живительную влагу из цистерн.

Когда наладится водоснабжение, пока неизвестно. Власти отчитались об устранении аварийной ситуации на водоводе утром 3 июля. Однако не во все дома вода еще дошла. Там, где она есть, она больше похожа на грязную жижу.