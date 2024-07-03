В Волгограде и области ввели два уровня погодной опасности из-за жары

Жителей Волгоградской области предупредили об экстремальном пекле до +41 градуса. В регионе ввели два уровня погодной опасности, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

— С 2 по 5 июля в период с 13.00 до 15.00 на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+41°, — передают федеральные синоптики. — Вероятна почвенная засуха под яровыми зерновыми культурами в отдельных юго-западных и северо-восточных районах, под озимыми зерновыми — в отдельных северо-восточных районах. Атмосферная засуха в отдельных юго-западных районах. Период предупреждения введен до 10.00 субботы, 6 июля. В отдельных юго-западных и северо-восточных районах Волгоградского региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

По информации Волгоградского ЦГМС, сегодня, 3 июля, по области без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. В дневные часы температура поднимется до +33...+38º, а местами до +40...+41º, что оценивается как опасное явление. В Волгограде 3 июля также сухо и солнечно. Ветер восточного направления со скоростью 6-11 м/с. Днем воздух раскалится до +36...+38º.

Напомним, что экстремальные температуры продержатся в городе на Волге до конца рабочей недели.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»