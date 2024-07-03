Серийного воришку с Привокзальной площади задержали в Волгограде

Расследования 03.07.2024 09:52
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03.07.2024 09:52
29-летний ранее судимый мужчина задержан за ряд краж у пассажиров на Привокзальной площади в Волгограде. Как рассказали V102.RU в Волгоградской транспортной полиции, одним из пострадавших оказался житель Городищенского района. Во время сна у него украли спортивную сумку с документами, банковской картой, мобильным телефоном и деньгами. Ущерб он оценил в 10,3 тысячи рублей.
По горячим следам транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался мужчина без определенного места жительства, ранее имевший проблемы с законом. Все украденные вещи оказались при нем. Выяснилось, что незадолго до этого злоумышленник тут же, на Привокзальной площади, обчистил 44-летнего мужчину – у него он похитил паспорт и 3 банковские карты. Серийный воришка заключен под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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