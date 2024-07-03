МЧС: грозы, град и ураган надвигаются на Волгоградскую область

Общество 03.07.2024 14:20
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03.07.2024 14:20
В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили об ухудшении погодных условий на территории региона. Как сообщили V102.RU в ведомстве, сегодня днем и до конца дня, а также в течение суток 4 июля в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.
При этом по прогнозу Волгоградского ЦГМС риск возникновения таких неблагоприятных природных явлений сохранится вплоть до 6 июля.
Правда, грозы с градом обойдут стороной Волгоград. Во всяком случае, до 5 июля в областном центре осадков не ожидается.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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