«Уходит эпоха»: на юге Волгограда сносят стены кинотеатра «Юбилейный»

В Красноармейском районе Волгограда подрядчик начал демонтаж обветшавших конструкций разрушенного кинотеатра «Юбилейный», сообщает V102.RU. Тяжелая техника приступила к разбору стен.







— Уходит эпоха «Юбилейного». Наконец-то приведут территорию в порядок, сделают котлован, как на «Строителе» или просто снесут? — задаются вопросами местные жители.

Ранее в мэрии города-героя поясняли, что разрабатывать проект реконструкции здания будет целая команда архитекторов и инженеров. Уже проведены необходимые экспертизы и изыскания, оформлена разрешительная документация.

Так, стены кинозала пришли в удручающее состояние, поэтому их ремонт нецелесообразен. Проектировщиками по результатам обследования принято решение их демонтировать и воссоздать заново при помощи изначальных чертежей и фотографий объекта.

Напомним, летом 2023 года «Юбилейный» за 13 970 000 рублей на торгах купил бизнесмен из Чечни Ибрагим Магомедович Джабраилов. Первым делом новый собственник огородил разрушающийся объект и стал зачищать его от мусора, который годами сюда сваливали с близлежащего рынка.

Тогда сообщалось, что в «Юбилейном» планируется создать культурно-досуговый центр для жителей Красноармейского района. Вскоре горожанам представили новый облик кинотеатра.

Видео: «Волгоград. Красноармейский» / t.me

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»