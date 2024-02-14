Общество

Стены кинозала «Юбилейный» в Волгограде снесут и построят заново

Общество 14.02.2024 10:57
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14.02.2024 10:57


В Волгограде идет работа над концепцией восстановления разрушенного кинотеатра «Юбилейный», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили V102.RU в мэрии, для разработки проекта реконструкции здания привлечена команда архитекторов и инженеров. Они провели ряд необходимых экспертиз и изысканий, оформили разрешительную документацию. 

- Эксперты детально изучили состояние элементов здания и строительных материалов, из которых они изготовлены, выполнены расчеты прочности несущих конструкций. Например, поскольку стены кинозала к настоящему моменту пришли в такое состояние, что отремонтировать их невозможно, проектировщики по результатам обследования приняли решение демонтировать обветшавшие конструкции и воссоздать их заново, используя изначальные чертежи и фотографии объекта, - сообщили в мэрии. 


Проект еще дорабатывается. После того, как работа над ним будет завершена, документации предстоит пройти утверждение в специализированных государственных органах.

Напомним, что летом 2023 года  «Юбилейный» за 13 миллионов 970 тысяч рублей на торгах купил бизнесмен из Чечни. Первым делом новый собственник огородил разрушающийся объект и стал зачищать его от мусора, который годами сюда сваливали с близлежащего рынка. Тогда сообщалось, что в «Юбилейном» планируется создать культурно-досуговый центр для жителей Красноармейского района Волгограда. 

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