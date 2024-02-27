Волгоградцам показали новый облик кинотеатра «Юбилейный»





Специалисты завершили разработку концепции по восстановлению кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, в дизайн-проекте представили новый фасад здания с подсветкой, а также облагороженную территорию вокруг самого кинотеатра.

По плану проекта для маломобильных групп населения установят пандусы, а на прилегающей территории архитекторы и инженеры предусмотрели озелененную территорию с детским городком и большим фонтаном.





– При разработке концепции специалисты провели комплекс изысканий, обследований, детально изучили состояние элементов здания и др. Также они учли все достижения в сфере архитектуры и строительства, которые появились почти за полвека, прошедшие с момента строительства «Юбилейного», чтобы он вновь стал современной, комфортной точкой притяжения для жителей не только Красноармейского района, но и всего Волгограда, – рассказали в администрации города.





По информации собственника здания бывшего кинотеатра «Юбилейный», после подготовки всего пакета проектной документации и ее утверждения в надзорных органах строители смогут уже приступить к работам.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что для разработки проекта реконструкции здания была привлечена целая команда архитекторов и инженеров.