Происшествия 23.06.2024 18:03
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23.06.2024 18:03
Волгоградцев просят оказать помощь в поиске пропавшего жителя Еланского района. Как сообщили V102.RU волонтеры отряда «ЛизаАлерт», 59-летний Сергей Ковалев пропал еще 1 декабря 2023 года. Мужчина проживал в селе Вязовка.
Приметы пропавшего: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Волонтеры просят поделиться информацией всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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