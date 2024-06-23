Происшествия

Волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской области

Происшествия 23.06.2024 18:03
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23.06.2024 18:03


Волгоградцев просят оказать помощь в поиске пропавшего жителя Еланского района. Как сообщили V102.RU волонтеры отряда «ЛизаАлерт», 59-летний Сергей Ковалев пропал еще 1 декабря 2023 года. Мужчина проживал в селе Вязовка.
Приметы пропавшего: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Волонтеры просят поделиться информацией всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, по телефону 8-800-700-54-52 или 112.



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