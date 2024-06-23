«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра Волгограда

Общество 23.06.2024 13:26
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23.06.2024 13:26
Поселившаяся на Мамаевом кургане дикая лиса периодически выходит на большую дорогу и в жилой сектор. Как рассказали V102.RU волгоградцы, рано утром на днях ее заметили в районе Волгоград Арены.
- Рыжее худющее животное с большим хвостом неслось со всей скоростью по проезжей части со стороны Волги вдоль стадиона, так же стремительно пересекло две полосы проспекта Ленина, умудрившись не попасть под машину, и помчалось в сторону железной дороги, - рассказали потрясенные горожане.
При этом, по словам волгоградцев, вот уже несколько дней лису видят во дворах домов, расположенных в районе ЦПКиО. Дикое животное не боится людей и забегает даже на детские площадки.
Волгоградцы переживают, что лиса может быть больна бешенством. Ведь не в привычках диких зверей выходить так близко к людям.
Ранее похожую лису неоднократно видели на Мамаевом кургане. Например, она попадала в фотообъектив корреспондента V102.RU около родника, расположенного на этой возвышенности.
Напомним, в декабре 2021 года поселившаяся во дворах многоквартирных домов поселка Горьковский лиса покусала трех женщин, после чего ее сбила машина. Выяснилось, что животное было больно бешенством. Пострадавшим пришлось делать прививки от смертельной инфекции.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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