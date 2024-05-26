«Когда-то сюда может вернуться вода»: заброшенный родник жизни на Мамаевом кургане стал приютом для диких животных

Кажется, что сегодня на Мамаевом кургане уже не найти нехоженых троп. Однако всего в нескольких сотнях метров от центральной лестницы, в небольшой балке, скрывается неприметный с виду родник. Родник жизни. Он не включен в туристические маршруты, и даже сама его история ставится под сомнение. Действительно ли он был единственной «артерией» на обезвоженном кургане? Пока волгоградцы спорят о прошлом и настоящем источника, он остается пристанищем для птиц и диких животных.

Разбитая лестница ведет к поросшему мхом бетонному кольцу. Внутри него, того самого родника жизни, этой жизни нет уже давно. Располагаясь в стороне от мемориального комплекса, всегда парадного и безупречного в своей выправке, он превратился в отшельника. Невостребованный среди людей, родник стал популярным местом среди многих птиц и отдыхающих от повышенного внимания белок. Время от времени в дикий уголок природы наведывается даже лиса.









В дни Сталинградской битвы этот родник стал единственным источником питьевой воды на Мамаевом кургане. В своих записях о нем упоминали и немецкие солдаты, и красноармейцы, в том числе снайпер-легенда Василий Зайцев.

— Невдалеке от высоты бил родничок. Свежая, чистая вода манила к себе фашистов, и они, как рассказал нам выделенный в полку проводник, не видя опасности со стороны бронебойщиков, стали приходить сюда по утрам с бачками и термосами. Того и жди, устроят тут коллективное умывание… Хороший объект для снайперов, — подумал я, — пишет Василий Зайцев в произведении «За Волгой для нас земли нет. Записки снайпера».









По легенде, советские солдаты и бойцы вермахта настолько сильно изнемогали от жажды, что пропускали неприятеля к водоему и на время прекращали огонь. Впрочем, такую трактовку событий историки категорически опровергают.

— Этот родник действительно существовал — о нем пишут бойцы не только 1047-го, но и стоявшего рядом 1045-го полка, — уточняет заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. — Конечно, ни о какой гуманитарной миссии в 1942-м году на Мамаевом кургане не могло быть и речи. И советские, и немецкие снайперы прекращали огонь лишь для того, чтобы выследить противника.

При строительстве мемориального комплекса вокруг Родника жизни появилось то самое бетонное кольцо. Но популярным у туристов объектом он все же не стал. В следующий раз о роднике заговорили только спустя полвека.









В 2011 году администрация музея -заповедника «Сталинградская битва» объявила конкурс на лучшую скульптурную композицию для оформления территории источника. Победителем был признан проект учеников лицея № 9. Правда, дальше официальных обсуждений дело тогда так и не пошло. В 2015 году на малоизвестной туристам тропе появился мемориальный камень: «Этот родник в дни битвы за Мамаев курган был единственным источником питьевой воды». Примерно в эти же годы проект мемориального комплекса разработали скульптор Петр Чаплыгин и архитектор Юрий Косович.

— Насколько мне известно, проектом интересовались спонсоры, — рассказывает дочь известного скульптора Виктория Чаплыгина. — Однако, почему он так и не был реализован, остаётся вопросом. На мой взгляд, идея могла бы быть воплощена и сегодня. Если правильно оформить этот участок, он обретет популярность у туристов и станет полноценным звеном мемориального комплекса.

Сегодня будущее Родника жизни остается весьма туманным. В последние годы его историю нередко называют красивой городской легендой, которая не нашла подтверждения ни в архивных документах, ни в воспоминаниях воевавших на Мамаевом кургане ветеранов.









Несмотря на это, время от времени о нем вспоминают не только горожане, сошедшие с официального маршрута. Так, в 2022-м году на сайте Фонда президентских инициатив появилась заявка на обследование и дальнейшее благоустройство территории «Сталинградского родника». На работы стоимостью почти 7,7 миллионов рублей специалисты ООО «Научно-исследовательского и проектного института «Русстройпроект» планировали потратить пять месяцев. По их мнению, именно источник должен стать отправной точкой военно-патриотического маршрута «Сталинградское кольцо». Официальной поддержки и финансирования инициатива тогда не получила.

К слову, эксперты не исключают, что когда-то родник все же обретет вторую жизнь. Причём, в прямом смысле этого слова.

— Увы, но, сколько ни пытались вернуть к жизни этот родник, пока ничего не получалось. Когда проект готовили к реализации, вода ушла, и кольцо стало сухим. Подводить же воду с трубой специалисты не захотели, — объясняет Светлана Аргасцева. — После обследования гидрогеологи пришли к выводу, что у родника могут быть постоянные линзы воды, а могут быть блуждающие. На сегодняшний день там замечены именно блуждающие линзы — они то появляются, то исчезают снова. Но это совершенно не значит, что со временем в этом месте вновь не появится вода.













Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»