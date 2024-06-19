В Волжском попало на видео жесткое ДТП с электросамокатчиком





В Волгоградской области продолжается затяжная серия ДТП с участием электросамокатов. 18 июня очередное столкновение произошло в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Циолковского водитель иномарки легкового автомобиля сбил мужчину на электросамокате. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Столкновение произошло поздним вечером. Судя по кадрам, водитель самоката, подъезжая к перекрёстку, увидел зарево от фар приближающегося автомобиля и попытался экстренно затормозить, однако этим лишь усугубил ситуацию. СИМ остановилось как раз на пути следования машины. Водитель легковушки не успел среагировать и буквально через мгновение на полном ходу врезался в электросамокатчика.

Сильнейшим ударом водитель СИМ был подброшен в воздух, ударился об капот и переднее стекло автомобиля, после чего отлетел на обочину. Судя по всему, находясь в шоковом состоянии, молодой человек все же нашел в себе силы подняться на ноги.

Фото и видео: POWERNET